Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно