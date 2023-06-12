Надежда aunt,sister — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда aunt,sister

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил grandfather

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карина granddaughter

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артем grandson

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимур grandson

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагир

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