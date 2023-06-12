Надежда aunt,sister
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил grandfather
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карина granddaughter
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артем grandson
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимур grandson
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тагир