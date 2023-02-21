Панина (Демьянова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Демьянова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

деревня Волковая, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьянов Сергей Петрович

Мать: Демьянова Александра Степановна

деревня Волковая, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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