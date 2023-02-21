Панина (Демьянова) Татьяна Сергеевна
Место рождениядеревня Волковая, Тверская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Волковая, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область