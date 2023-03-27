Гусаров Григорий Михайлович
Место рождениядеревня Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1916 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Гусарова Марфа Васильевна
деревня Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Бракосочетание
1916
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно