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Гусаров Григорий Михайлович

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Место рождения

деревня Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1916 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Гусарова Марфа Васильевна

деревня Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Бракосочетание
1916

Жена: Гусарова Марфа Васильевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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