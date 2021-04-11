Шахнович Валентина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1946
Дата смерти11.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1946
Рождение ребёнка
28.11.1971
Сын: Шахнович Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Шахнович Анатолий Борисович
Рождение ребёнка
28.08.1976
Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Шахнович Анатолий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2021