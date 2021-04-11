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Шахнович Валентина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1946

Дата смерти

11.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1946

Отец: Бобовников Иосиф Наумович

Мать: Бобовникова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
28.11.1971

Сын: Шахнович Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Шахнович Анатолий Борисович

Рождение ребёнка
28.08.1976

Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Шахнович Анатолий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахнович Анатолий Борисович

Смерть
11.04.2021
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