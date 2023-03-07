Ашихмина Марфа Михайлова
Место рожденияпоч. Корякинский, Вознесенская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Корякинский, Вознесенская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762