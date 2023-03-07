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Ашихмина Марфа Михайлова

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Место рождения

поч. Корякинский, Вознесенская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Корякинский, Вознесенская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Иван (мл) Мартынов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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