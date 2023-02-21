Ерёмин Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1764 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ерёмин ?
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1764 ст.
1764г. МК Истобенское (свадьба)невеста оного же стана и прихода дер. Зага?овской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 19
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1764 ст.