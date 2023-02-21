Ерёмин Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1764 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерёмин ?

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1764 ст.

Жена: Ерёмина Параскева Степанова

1764г. МК Истобенское (свадьба)невеста оного же стана и прихода дер. Зага?овской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 19
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1764 ст.
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