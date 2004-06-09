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Ламонова Алена Алексеевна
Ламонова Алена Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2004
Пол
Женский
Отец
Ламонов Алексей Викторович
1982 г.р.
Мать
Ламонова (Жукова) Светлана Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2004
Отец:
Ламонов Алексей Викторович
Мать:
Ламонова Светлана Викторовна
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