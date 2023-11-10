Кислухин Михаил Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Александра Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно