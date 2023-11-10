Кислухин Михаил Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухин Михаил Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Александра Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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