Иванова (Васильева) Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1913
Отец: Васильев Алексей
Мать: Николаева Анна
Рождение ребёнка
13.03.1956
Дочь: Белясова Ира Арсентьевна
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Валентина Арсентьевна
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Зинаида Арсентьевна
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Нина Арсентьевна
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Анатолий Арсентьевич
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Антонина Арсентьевна
Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич
Смерть
Неизвестно