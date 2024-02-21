Иванова (Васильева) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Васильева) Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1913

Отец: Васильев Алексей

Мать: Николаева Анна

Рождение ребёнка
13.03.1956

Дочь: Белясова Ира Арсентьевна

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Валентина Арсентьевна

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Зинаида Арсентьевна

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Нина Арсентьевна

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Арсентьевич

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Петр Арсентьевич

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Антонина Арсентьевна

Отец ребёнка: Иванов Арсентий Исаевич

Смерть
Неизвестно
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