Райккерус (Халцонен) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Райккерус Ида Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно