Райккерус (Халцонен) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Халцонен) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Райккерус Ида Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райккерус Андрей Абрамович

Смерть
Неизвестно
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