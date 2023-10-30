Сызганова (Живаева) Варвара Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сызганова (Живаева) Варвара Архиповна

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1879 ст.

Отец: Живаев Архип Семенович

Мать: Живаева Ксения Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО
Крещение
04.12.1879 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям Николаевской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Муж: Сызганов Архип Ипативич (Поликарпович)

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1904 ст.

Сын: Сызганов Павел Архипович

Отец ребёнка: Сызганов Архип Ипативич (Поликарпович)

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1904 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Дочь: Сызганова Анна Архиповна

Отец ребёнка: Сызганов Архип Ипативич (Поликарпович)

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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