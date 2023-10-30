Сызганова (Живаева) Варвара Архиповна
Место рождения
Дата рождения03.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1879 ст.
Отец: Живаев Архип Семенович
Мать: Живаева Ксения Ивановна
ГАУО
Крещение
04.12.1879 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям Николаевской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Сызганов Архип Ипативич (Поликарпович)
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1904 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.
Дочь: Сызганова Анна Архиповна
Отец ребёнка: Сызганов Архип Ипативич (Поликарпович)
ГАУО
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно