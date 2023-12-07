Данилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патрикеева (Данилова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Данилова (Шугаева) Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Данилова (Шугаева) Ирина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно