Кузьмин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1987

Сын: Кузьмин Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Людмила Павловна

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1991

Сын: Кузьмин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
25.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Людмила Павловна

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.08.?

Сын: Кузьмин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Кузьмина Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Людмила Павловна

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