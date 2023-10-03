Землянская Христина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.
Дочь: Землянская Анна Константиновна
Отец ребёнка: Землянский Константин Филиппович
Место жительства
1912 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно