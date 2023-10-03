Землянская Христина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемлянская Христина Семеновна

Землянская Христина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1912 ст.

Дочь: Землянская Анна Константиновна

Отец ребёнка: Землянский Константин Филиппович

Место жительства
1912 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянский Константин Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close