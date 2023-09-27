Коряжкин Яков
Место рожденияТверская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская обл.
Рождение ребёнка
?.07.1913
Сын: Коряжкин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Каряжкина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каряжкина Матрена
Смерть
Неизвестно