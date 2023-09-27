Коряжкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряжкин Яков

Место рождения

Тверская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская обл.
Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Коряжкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Каряжкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каряжкина Матрена

Смерть
Неизвестно
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