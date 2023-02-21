Дайнеко Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДайнеко Ольга Витальевна

Дайнеко Ольга Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасанов Виталий Федорович

Мать: Хасанова Алевтина Федоровна

Место жительства
04.06.1966
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.09.1992

Сын: Дайнеко Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Дайнеко Михаил Вячеславович

Рождение ребёнка
15.02.1994

Дочь: Дайнеко Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Дайнеко Михаил Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайнеко Михаил Вячеславович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close