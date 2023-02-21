Дайнеко Ольга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
04.06.1966
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.09.1992
Сын: Дайнеко Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Дайнеко Михаил Вячеславович
Рождение ребёнка
15.02.1994
Дочь: Дайнеко Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Дайнеко Михаил Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно