Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1787 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Никита Тимофеев

Мать: Агрипина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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