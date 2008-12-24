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Машлыкин Михаил Васильевич
Машлыкин Михаил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Машлыкин Василий Александрович
1979 г.р.
Мать
Машлыкина Виктория Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2008
Отец:
Машлыкин Василий Александрович
Мать:
Машлыкина Виктория Сергеевна
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