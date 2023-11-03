Дурдин Ефим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дурдин Андрей Иванов
Мать: 1 жена
Рождение ребёнка
30.07.1859
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Дурдина Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
25.12.1873
Сын: Дурдин Стефан Ефимов
Мать ребёнка: Дурдина Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурдин Никита Ефимов
Мать ребёнка: Дурдина Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурдина Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно