Дурдин Ефим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурдин Ефим Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурдин Андрей Иванов

Мать: 1 жена

Рождение ребёнка
30.07.1859

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Дурдина Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
25.12.1873

Сын: Дурдин Стефан Ефимов

Мать ребёнка: Дурдина Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Никита Ефимов

Мать ребёнка: Дурдина Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурдина Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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