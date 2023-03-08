Иноземцев Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Суходоева Клавдия Леонтьевна
Мать ребёнка: Иноземцева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Иноземцев Валентин Леонтьевич
Мать ребёнка: Иноземцева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно