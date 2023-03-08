Иноземцев Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцев Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Суходоева Клавдия Леонтьевна

Мать ребёнка: Иноземцева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Иноземцев Валентин Леонтьевич

Мать ребёнка: Иноземцева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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