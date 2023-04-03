Жерневская (Сафонова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерневская (Сафонова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1956

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956

Отец: Сафонов Николай Иванович

Мать: Нина Сафонова

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