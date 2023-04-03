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Жерневская (Сафонова) Людмила
Жерневская (Сафонова) Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1956
Пол
Женский
Отец
Сафонов Николай Иванович
1932 г.р.
Мать
(Гоглева) Нина Сафонова
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956
Отец:
Сафонов Николай Иванович
Мать:
Нина Сафонова
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