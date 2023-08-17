Артемьева Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924
Отец: Артемьев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1951
Отец ребёнка: Горбунов Федор Александрович
Рождение ребёнка
20.03.?
Дочь: Горбунова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Горбунов Федор Александрович
Рождение ребёнка
26.09.?
Сын: Горбунов Виктор Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фунт Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно