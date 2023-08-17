Артемьева Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: Артемьев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Горбунов Иван Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Александрович

Рождение ребёнка
20.03.?

Дочь: Горбунова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Горбунов Федор Александрович

Рождение ребёнка
26.09.?

Сын: Горбунов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фунт Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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