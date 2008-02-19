Чернышова Юлия Тимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1939
Дата смерти19.02.2008
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939
Отец: Пуртов Тимон Иосифович
Рождение ребёнка
16.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышов Михаил Николаевч
Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
19.02.2008