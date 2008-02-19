Чернышова Юлия Тимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Юлия Тимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1939

Дата смерти

19.02.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939

Отец: Пуртов Тимон Иосифович

Мать: Пуртова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Михаил Николаевч

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
19.02.2008
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