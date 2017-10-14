Шквара Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШквара Валерий Павлович

Шквара Валерий Павлович

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

10.01.1955

Дата смерти

14.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955

Отец: Кудашкин Павел Иванович

Мать: Шквара Лилия Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.03.1977

Дочь: Головина Юлия Валериевна

Мать ребёнка: Шквара Татьяна Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
12.12.1982

Дочь: Вшивкова Наталия Валериевна

Мать ребёнка: Шквара Татьяна Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шквара Татьяна Васильевна

Смерть
14.10.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close