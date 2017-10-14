Шквара Валерий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.01.1955
Дата смерти14.10.2017
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955
Отец: Кудашкин Павел Иванович
Мать: Шквара Лилия Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1977
Дочь: Головина Юлия Валериевна
Мать ребёнка: Шквара Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1982
Дочь: Вшивкова Наталия Валериевна
Мать ребёнка: Шквара Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2017