Лапидус (Кранценблюм или Кац) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лапидус Исай
Отец ребёнка: Лапидус Константин
Рождение ребёнка
22.03.1899
Сын: Лапидус Зиновий Константинович
Отец ребёнка: Лапидус Константин
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Лапидус Лев
Отец ребёнка: Лапидус Константин
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лапидус Абрам
Отец ребёнка: Лапидус Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапидус Михаил
Отец ребёнка: Лапидус Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня
Отец ребёнка: Лапидус Константин
Смерть
Около 1944