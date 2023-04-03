Лапидус (Кранценблюм или Кац) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапидус (Кранценблюм или Кац) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лапидус Исай

Отец ребёнка: Лапидус Константин

Рождение ребёнка
22.03.1899

Сын: Лапидус Зиновий Константинович

Отец ребёнка: Лапидус Константин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Лапидус Лев

Отец ребёнка: Лапидус Константин

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лапидус Абрам

Отец ребёнка: Лапидус Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапидус Михаил

Отец ребёнка: Лапидус Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня

Отец ребёнка: Лапидус Константин

Смерть
Около 1944
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