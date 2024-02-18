Мещанинов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 181 ст.
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 541
Рождение
Около 1811 ст.
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885
Восприемник
06.08.1832 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1363, стр. 81
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Мещанинов Косма Афанасьев
Мать ребёнка: Мещанинова Дарья Сысоевна
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Мещанинова Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Мещанинова Дарья Сысоевна
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885, стр. 290
Смерть
Неизвестно