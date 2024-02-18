Мещанинов Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещанинов Афанасий Иванович

Мещанинов Афанасий Иванович

Место рождения

Заболотье, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 181 ст.

Жена: Мещанинова Дарья Сысоевна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 541
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Мещанинов Иван Михайлович

Мать: Мещанинова Акилина Максимовна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885
Восприемник
06.08.1832 ст.
Заболотье, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1363, стр. 81
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Мещанинов Косма Афанасьев

Мать ребёнка: Мещанинова Дарья Сысоевна

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Мещанинова Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Мещанинова Дарья Сысоевна

Заболотье, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885, стр. 290
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.