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Лощилин Семён Иванов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лощилин Иван Иванов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лощилин Василий Семёнов

Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Семёнова

Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лощилин Степан Семёнов

Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лощилин Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
40,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилина Анна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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