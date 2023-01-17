Лощилин Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лощилин Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Семёнова
Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лощилин Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Лощилина Анна Фёдорова
Место жительства
1850
40,5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лощилина Анна Фёдорова
Смерть
Неизвестно