(Прядкина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прядкина) Матрена

(Прядкина) Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1918

Дата смерти

07.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918

Отец: Прядкин Михаил

Мать: Прядкина Елена

Рождение ребёнка
?.01.1940

Сын: Макаров Владимир

Отец ребёнка: Макаров ?

Рождение ребёнка
01.06.1945

Сын: Макаров Владимир

Отец ребёнка: Деревянка Кирилл

хутор Крым, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров ?

Место жительства
Неизвестно
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
07.10.1988
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
похоронена в Джегуте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close