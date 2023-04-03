(Прядкина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1918
Дата смерти07.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918
Отец: Прядкин Михаил
Мать: Прядкина Елена
Рождение ребёнка
?.01.1940
Сын: Макаров Владимир
Отец ребёнка: Макаров ?
Рождение ребёнка
01.06.1945
Сын: Макаров Владимир
Отец ребёнка: Деревянка Кирилл
хутор Крым, , ,
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1988
похоронена в Джегуте