Савеных Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савеных Ксения Андреевна

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

13.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1999

Отец: Савеных Андрей Тимофеевич

Мать: Шашкина Наталья Анатольевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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