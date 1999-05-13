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Савеных Ксения Андреевна
Савеных Ксения Андреевна
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Древо
Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
13.05.1999
Пол
Женский
Отец
Савеных Андрей Тимофеевич
1973 г.р.
Мать
Шашкина Наталья Анатольевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1999
Отец:
Савеных Андрей Тимофеевич
Мать:
Шашкина Наталья Анатольевна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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