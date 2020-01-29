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Артюх Григорий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1944

Дата смерти

29.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944

Отец: Артюх Тарас Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1968

Дочь: Русаловская Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Артюх Неля Людвиговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артюх Неля Людвиговна

Смерть
29.01.2020
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