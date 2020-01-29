Артюх Григорий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1944
Дата смерти29.01.2020
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944
Отец: Артюх Тарас Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1968
Дочь: Русаловская Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Артюх Неля Людвиговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артюх Неля Людвиговна
Смерть
29.01.2020