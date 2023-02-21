Федячева (Заварина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федячева (Заварина) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953

Отец: Заварин Владимир Григорьевич

Мать: Заварина Варвара Никитична

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