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Федячева (Заварина) Любовь Владимировна
Федячева (Заварина) Любовь Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1953
Пол
Женский
Отец
Заварин Владимир Григорьевич
1924 г.р.
Мать
Заварина (Филимонова) Варвара Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953
Отец:
Заварин Владимир Григорьевич
Мать:
Заварина Варвара Никитична
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