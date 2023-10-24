Романов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1985
Сын: Романов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Поташникова Софья Анатольевна
Рождение ребёнка
09.06.1988
Дочь: Романова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Поташникова Софья Анатольевна