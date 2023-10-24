Романов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Владимир Александрович

Романов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1985

Сын: Романов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Поташникова Софья Анатольевна

Рождение ребёнка
09.06.1988

Дочь: Романова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Поташникова Софья Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close