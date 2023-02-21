Давыдова (Нищеретова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Нищеретова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.2013

Сын: Шереметов Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Шереметов Евгений Сергеевич

Бракосочетание
01.08.2018

Муж: Давыдов Сергей Сергеевич

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