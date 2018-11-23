Фомина (Осипова) Евгения Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения06.09.1939
Дата смерти23.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939
Бракосочетание
19.03.1965
Rostock (Росток) Германия, ГДР
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Соломатина Виктория Болеславовна
Отец ребёнка: Фомин Болеслав Владимирович
ГДР, Магдебург
Рождение ребёнка
23.06.1969
Дочь: Уразова Валерия Болеславовна
Отец ребёнка: Фомин Болеслав Владимирович
Смерть
23.11.2018
Москва, город федерального значения Москва