Фомина (Осипова) Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Осипова) Евгения Фёдоровна

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Место рождения

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Дата рождения

06.09.1939

Дата смерти

23.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939

Отец: Осипов Фёдор Александрович

Мать: Осипова-Ледовская Александра Марковна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
19.03.1965

Муж: Фомин Болеслав Владимирович

Rostock (Росток) Германия, ГДР
Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Соломатина Виктория Болеславовна

Отец ребёнка: Фомин Болеслав Владимирович

ГДР, Магдебург
Рождение ребёнка
23.06.1969

Дочь: Уразова Валерия Болеславовна

Отец ребёнка: Фомин Болеслав Владимирович

Смерть
23.11.2018
Москва, город федерального значения Москва
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