(Григорьева) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Агафья

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Место рождения

Асетки, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Асетки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
1841

Муж: Амельяновъ Семенъ

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Амельяновъ Лукьян

Отец ребёнка: Амельяновъ Семенъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Амельяновъ Семенъ

Смерть
Неизвестно
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