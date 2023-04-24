(Григорьева) Агафья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1841
Муж: Амельяновъ Семенъ
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Амельяновъ Лукьян
Отец ребёнка: Амельяновъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Амельяновъ Семенъ
Смерть
Неизвестно