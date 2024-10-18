Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Дорохин Алексей Федорович
Мать: Дорохина Агафия
Место жительства
1903
Восприемник
02.02.1903
Дорохина Евдокия Андреевна ГААК Ф144 оп6 д511 страница 9, запись 20 вопр-к крестьянин Прохор Николаев Белых воспр-ца крестьянская дочь девица Параскева Алексеева Дарохина
Бракосочетание
03.11.1904
ГААК Ф144 оп6 д513 стр. 170_03.11.1904 запись -35_Поруч. по жен. - село Брусенцево крестьянин Пахомов Трофим Дмитриев;село Брусенцево крестьянин Новичихин Спиридон Степанов; Поруч. по нев. - село Брус... Показать все
Смерть
Неизвестно