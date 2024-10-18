Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенева (Дорохина) Параскева Алексеевна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Дорохин Алексей Федорович

Мать: Дорохина Агафия

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1903
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
02.02.1903
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дорохина Евдокия Андреевна ГААК Ф144 оп6 д511 страница 9, запись 20 вопр-к крестьянин Прохор Николаев Белых воспр-ца крестьянская дочь девица Параскева Алексеева Дарохина
Бракосочетание
03.11.1904

Муж: Котенев Максим Феодорович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д513 стр. 170_03.11.1904 запись -35_Поруч. по жен. - село Брусенцево крестьянин Пахомов Трофим Дмитриев;село Брусенцево крестьянин Новичихин Спиридон Степанов; Поруч. по нев. - село Брус... Показать все
Смерть
Неизвестно

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