Усынин Лука Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1895 ст.
Крещение
07.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.
Сын: Усынин Сергей Лукич
Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Усынин Иван Лукич
Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Усынин Андрей Лукич
Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Усынин Николай Лукич
Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна
Бракосочетание
Вычислено 1928
Рождение ребёнка
28.08.1929
Дочь: Торхова Мария Лукинична
Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно