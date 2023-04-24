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Усынин Лука Николаевич

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Место рождения

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1895 ст.

Отец: Усынин Николай Евстифьевич

Мать: Неизвестно Анна Макаровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Крещение
07.02.1895 ст.
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.

Сын: Усынин Сергей Лукич

Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Усынин Иван Лукич

Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Усынин Андрей Лукич

Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Усынин Николай Лукич

Мать ребёнка: Усынина Федора Капитоновна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Вычислено 1928

Жена: Усынина Варвара Степановна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1929

Дочь: Торхова Мария Лукинична

Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усынина Федора Капитоновна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Владимир Лукич

Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усынина Варвара Степановна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
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