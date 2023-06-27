Пашнина (Казанцова) Анисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Нет записи о крещении в метриках Теченского села.
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Пашнин Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.12.1888 ст.
Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Пашнин Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Пашнин Михаил Евгеньевич
Смерть
После 1922
Присутствует в списке избирателей в 1922 году.