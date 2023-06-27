Пашнина (Казанцова) Анисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнина (Казанцова) Анисия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Казанцов Николай Яковлевич

Мать: Казанцова Дарья Зиновьевна

Нет записи о крещении в метриках Теченского села.
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Пашнин Михаил Евгеньевич

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.12.1888 ст.

Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Пашнин Михаил Евгеньевич

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.08.1898 ст.

Сын: Пашнин Семён Михайлович

Отец ребёнка: Пашнин Михаил Евгеньевич

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1922
Присутствует в списке избирателей в 1922 году.
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