Васильев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: Никотина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Васильева Александра

Рождение ребёнка
После 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Александра

Смерть
До ?.06.1941
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