Григорьева (Михайлова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Михайлова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.07.1924

Дата смерти

17.12.2002

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924

Отец: Михайлов Андрей Игнатьевич

Мать: Михайлова Вера Павловна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
06.05.1946

Муж: Григорьев Тимофей Фролович

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Фролович

26 км, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
17.12.2002
Дмитриевка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
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