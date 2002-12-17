Григорьева (Михайлова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1924
Дата смерти17.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924
Бракосочетание
06.05.1946
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Фролович
26 км, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
17.12.2002
Дмитриевка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область