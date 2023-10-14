Бобрецов Иона Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобрецов Василий
Мать: не указана
Архангельская губ., Мезенский уезд, Койнасская вол.
Ранение
26.10.1916
Рядовой, 14 Арханг. друж. 1 р., ранен/контужен. Место события: Бакарицы. Источник: Карточка на прибывших (высшие чины) (РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне, ящ. 279-Б)
Смерть
Неизвестно