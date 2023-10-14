Бобрецов Иона Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрецов Иона Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Бобрецов Василий

Мать: не указана

Архангельская губ., Мезенский уезд, Койнасская вол.
Ранение
26.10.1916
Рядовой, 14 Арханг. друж. 1 р., ранен/контужен. Место события: Бакарицы. Источник: Карточка на прибывших (высшие чины) (РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне, ящ. 279-Б)
Смерть
Неизвестно
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