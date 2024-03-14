Чистилинъ Митрофанъ Ѳедоровичъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистилинъ Митрофанъ Ѳедоровичъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистилинъ Ѳедоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистилинъ Демьянъ Митрофановичъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистилинъ Гаврiилъ Митрофановичъ

Мать ребёнка: Фрося Парменовна

Смерть
Неизвестно

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