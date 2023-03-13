Портных Абакум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1730
Сын: Портных Василий Абакумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1747
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1759
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно