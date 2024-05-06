Байментегі Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.2015
Сын: Оразбектегі Сұлтан Арманұлы
Отец ребёнка: Оразбектегі Арман Серікбайұлы
Рождение ребёнка
17.09.2016
Сын: Оразбектегі Нариман Арманұлы
Отец ребёнка: Оразбектегі Арман Серікбайұлы
Рождение ребёнка
26.08.2020
Сын: Оразбектегі Уалихан Арманұлы
Отец ребёнка: Оразбектегі Арман Серікбайұлы