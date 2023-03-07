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Прилуков Нестер Степанов

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Место рождения

поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

Мать: Прилукова Мавра Лазарева

поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Прилуков Яков Нестеров

Мать ребёнка: Прилукова Наталья Кириллова

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Авдотья Нестерова

Мать ребёнка: Прилукова Наталья Кириллова

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Прилуков Кирилл Нестеров

Мать ребёнка: Прилукова Наталья Кириллова

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Прилуков Яков Нестеров

Мать ребёнка: Прилукова Наталья Кириллова

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Прилуков Федор Нестеров

Мать ребёнка: Прилукова Наталья Кириллова

дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Наталья Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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