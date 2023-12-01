Чупрова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Юртаева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупров Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно