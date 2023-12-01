Чупрова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Юртаева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупров Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Чупров Александр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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