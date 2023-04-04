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(Дервиз) Павла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1901

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901

Отец: Дервиз Сергей

Мать: Дервиз Марина

Смерть
1902
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