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(Дервиз) Павла
(Дервиз) Павла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.1901
Дата смерти
1902
Пол
Женский
Отец
Дервиз Сергей
1863 г.р.
Мать
Дервиз (Шеннинг) Марина
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901
Отец:
Дервиз Сергей
Мать:
Дервиз Марина
Смерть
1902
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