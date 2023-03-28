Козел Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козел Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1961

Дата смерти

28.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козел Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
21.12.1989

Дочь: Гавинек Нина Васильевна

Мать ребёнка: Козел Светлана Михайловна

Смерть
28.03.2023
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