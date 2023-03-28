Козел Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1961
Дата смерти28.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козел Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
21.12.1989
Дочь: Гавинек Нина Васильевна
Мать ребёнка: Козел Светлана Михайловна
Смерть
28.03.2023