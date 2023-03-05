Белозеров Платон Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Белозеров Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белозеров Василий Платонович
Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Белозеров Николай Платонович
Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Соколова Мария Платоновна
Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Белозеров Иван Платонович
Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна
Место жительства
Неизвестно
Молвино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1940