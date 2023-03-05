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Белозеров Платон Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Белозеров Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белозеров Василий Платонович

Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белозеров Николай Платонович

Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна

Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Соколова Мария Платоновна

Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Белозеров Иван Платонович

Мать ребёнка: Белозерова Олимпиада Елистратовна

Место жительства
Неизвестно
Молвино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1940
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